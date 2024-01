Biden e Kamala colocam direito ao aborto no primeiro plano da campanha eleitoral

O presidente americano, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, colocaram nesta segunda-feira (22) o direito ao aborto no centro da campanha dos democratas contra Donald Trump, favorito à nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro.

"Como ele se atreve?", disse Kamala sobre o ex-presidente republicano, que se vangloriou de seu papel na anulação do direito federal e constitucional ao aborto. "Esses extremistas tentam nos fazer recuar. Não aceitaremos", proclamou a vice-presidente, 51, em Big Bend, Wisconsin, para onde viajou hoje, no início de um giro nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden, por sua vez, atacou o que chamou de republicanos "extremistas" e "cruéis", em discurso na Casa Branca por ocasião do 51º aniversário da decisão Roe vs. Wade, que garantiu o direito das mulheres americanas de abortar.