Deputados empilham pedidos para instalar quadras públicas de beach tennis pelo Ceará

Pratica que se populariza entre a classe média e a classe média alta, o beach tennis é a nova "areninha" para Elmano ou Sarto. Até 2022, os campinhos de futebol em grama sintética se expandiram como resultado de uma política executada em conjunto pelas administrações do PT e do PDT

O deputado Stuart Castro (PSD) assinou 40 pedidos, seguido pelo líder do Governo na Alece, Romeu Aldigueri (PDT), com 30. Completam a lista os deputados petistas Nizo Costa (16) e Larissa Gaspar (1). Eles também pedem ao Palácio da Abolição que contemple áreas que não são alvos imediatos de seus interesses eleitorais. Para este levantamento, O POVO considerou os documentos protocolados em 2024. Os dados estão disponíveis no site do Legislativo estadual.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) produziu 186 requerimentos para implantação de arenas de beach tennis em municípios do Interior do Ceará até a penúltima semana de janeiro. A maior quantidade de solicitações legislativas é assinada pelo deputado estadual Fernando Santana (PT), com 56 requerimentos protocolados. O petista pede implantação destas unidades de esporte e lazer em municípios concentrados sobretudo na região do Cariri, onde tem base eleitoral.

A política pública foi anunciada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no último dia 10 de janeiro, em transmissão ao vivo nas redes sociais. A gestão de Sarto tem iniciativa praticamente igual prometida para Fortaleza.

A promessa da administração estadual é de 501 arenas por todo o Ceará, com investimento de R$ 55 milhões. As arenas deverão ter duas quadras cada. Além do beach tennis, os espaços poderão ser utilizados também para a prática do vôlei e do futevôlei. O governo Elmano diz abertamente que a política pública toma como referência o projeto das Areninhas de grama sintética, uma marca do ex-governador Camilo Santana (PT) em seu período de gestão.



"A dinâmica da sociedade muda. Eu sou do tempo que teve uma febre de vôlei. Depois, de basquete. E, agora, as pessoas estão jogando muito beach tennis. É muito importante que os equipamentos que a gente for construir se adaptem ao que as pessoas estão querendo praticar. Então, neste momento, a gente tem tido uma demanda muito grande de ampliação das areninhas e de construção de quadra de beach tennis”, destacou Elmano na live em que anunciou as arenas.

Em Fortaleza, Camilo implantou os campinhos de futebol em parceria com Roberto Cláudio (PDT), então prefeito da Cidade (2013-2020) no período do chamado Juntos por Fortaleza, cujo intuito era dar verniz institucional à aliança entre PT e PDT nas administrações estadual e municipal, respectivamente. Camilo e Roberto Cláudio estiveram juntos em campo em alguns momentos.

O consórcio político se rompeu em 2022, após 16 anos, quando PT e PDT saíram à disputa com candidaturas diferentes. O petismo saiu vitorioso. O ano eleitoral gerou repercussões em 2023 e em 2024. Ora fria, ora conturbada, ora inexistente, a acidentada relação entre governador e prefeito de Fortaleza é uma característica do novo tempo que se inaugurou.