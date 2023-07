Gestão Sarto irá instalar quadras de Beach Tennis "em toda Fortaleza"

A Prefeitura de Fortaleza começará a investir na expansão da prática de Beach Tennis. Conforme o secretário municipal de Esporte e Lazer (Secel), Ozires Pontes, a gestão vai implantar, nas areninhas que tiverem quarto de depósito, o equipamento necessário para a prática, como as raquetes.

“Eu vou só fazer um anúncio, qual o esporte que mais cresce no Brasil, saindo do futebol, qual é? Beach Tennis é o esporte que mais cresce no Brasil. Dizem que é um esporte de elite, porque a raquete é cara. O prefeito Sarto vai abrir espaço de Beach Tennis em toda Fortaleza, nós vamos adquirir as raquetes e elas vão ficar guardadas nas areninhas que têm depósito”, disse o secretário.

A fala aconteceu na última terça-feira, 25, na entrega da requalificação da Praça UV 10 e da Areninha Ricardo Marques dos Santos, no bairro Conjunto Ceará. O secretário avaliou que a gestão de Sarto fez mais pelo esporte “que todos que passaram por lá”, em menção aos governos anteriores de Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu vou dizer em dados, eu desafio qualquer pessoa a contestar o prefeito Sarto, em dois anos e meio, fez mais pelo esporte de Fortaleza desde que a secretaria de esporte foi criada em 2008 pela Luizianne. Em dois anos e meio, ele já fez mais do que todos que passaram por lá”, afirmou ainda durante o evento.

O secretário compartilhou a fala em suas redes sociais. O titular é também vice-presidente do PSDB no Ceará e participado do processo de reestruturação da legenda.