Governador Elmano de Freitas envia projeto "Vaivém Livre" para Alece

O governador Elmano de Freitas (PT), enviou na noite desta quarta-feira, 8, o projeto de lei que institui o programa "VaiVém Livre" para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A proposta é oferecer gratuidade nos ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O texto foi enviado no mesmo dia que o projeto "Passe Livre", da gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi aprovado na Câmara.



De acordo com projeto, o "Vaivém Livre" faz parte de medidas do Poder Público em garantir ao cidadão, "principalmente àqueles mais vulneráveis, o acesso a um sistema de transporte seguro, que permita o deslocamento de necessidades básicas".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine