Senadores da CPI da Covid, inclusive Girão e Tasso, teriam sido espionados por 'Abin paralela'

Além dele, nomes da chamada "tropa de choque" do colegiado também foram investigados como Omar Aziz (PSD), Randolfe Rodrigues (hoje líder do Governo Lula) (sem partido), Otto Alencar (PSD) e Renan Calheiros (MDB). (Confira lista abaixo)

Conforme apurações do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, todos os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid foram monitorados, entre eles, o senador cearense Eduardo Girão (Novo), confirmado textualmente. O ex-senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) também foi titular da comissão, portanto teria sido um dos alvos.

Começam a aparecer mais nomes dos monitorados de forma irregular pela Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , conforme apontam suspeitas da Polícia Federal (PF). O órgão investiga o uso da estrutura da agência para que autoridades, pessoas envolvidas em investigações e desafetos do então chefe do Executivo brasileiro fossem espionadas ilegalmente.

Sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também tiveram seus celulares monitorados ao longo do tempo. Apenas três deles tiveram o nome confirmado: Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso (agora presidente da Corte) e Gilmar Mendes.

Não escaparam também aliados do ex-presidente, que fizeram parte do primeiro escalão, é o exemplo de Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Alguns acabaram saindo da gestão como desafetos, como general Carlos Alberto dos Santos Cruz, Casa Civil, que saiu brigado do clã Bolsonaro. Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, também foi monitorado.

Os nomes avançam para nomes de ainda mais destaque do cenário político, como o presidente da Câmara no primeiro biênio do governo Bolsonaro, Rodrigo Maia (PSDB), como mostrou o colunista da Band, Túlio Amancio. Dois governadores aparecem na listagem prévia: Camilo Santana (PT) (hoje titular da Educação), na época governador do Ceará, e João Dória.

Deputados federais que foram aliados de Bolsonaro, mas mudaram de posicionamento ao logo do governo passaram a ser rastreados também. São eles Kim Kataguiri (União Brasil) e Alexandre Frota (Pros).

Foram mais de dois celulares alvos de monitoramento, com cerca de 60 mil acessos pelo programa espião. Os investigadores tiveram acesso aos números dos telefones rastreados, não aos nomes dos espionados, e precisam fazer a correlação.