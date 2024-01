PF investiga se Camilo Santana, Moraes e Gilmar foram espionados pela Abin sob Ramagem

A PF realizou buscas no gabinete do parlamentar, na Câmara dos Deputados, e no apartamento funcional dele, em Brasília. Em nota, a PF afirmou que os policiais federais cumprem 21 mandados de busca e apreensão, assim como medidas cautelares diversas da prisão.Sete policiais federais tiveram suas funções suspensas.

A Polícia Federal (PF) investiga se Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ) foi usada para a realização de espionagem ilegal. Entre os alvos estariam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes , assim como o ex-governador do Ceará e ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O software chamado FirstMile, conhecido "espião", teria sido utilizado ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial.

"A operação é uma continuação das investigações da Operação Última Milha, deflagrada em 20/10/2023. As provas obtidas a partir das diligências executadas pela Polícia Federal à época indicam que o grupo criminoso criou uma estrutura paralela na ABIN e utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal", diz a nota da Polícia Federal, publicada no site da instituição.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Brasília, um em Juiz de Fora, um em São João del Rei, ambos em Minas Gerais, além de um no Rio de Janeiro.

Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio; organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela legislação.

Alexandre Ramagem: breve histórico



Alexandre Ramagem foi delegado de Polícia Federal e foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) para dirigir a instituição. Contudo, foi impedido de assumir por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após ação movida pelo PDT do ex-ministro Ciro Gomes. O argumento de Moraes foi de que a nomeação ignorava preceitos constitucionais de impessoalidade, moralidade e de interesse público.

À época, Moraes ressaltou as afirmações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, Sergio Moro, conforme as quais o então mandatário queria ter uma pessoa do contato pessoa dele no comando da PF, para quem ele pudesse ligar, colher informações ou relatórios de inteligência.