Entenda o que é a Abin, órgão investigado pela PF por espionagem ilegal

Sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília Crédito: Reprodução/Abin

Investigações da Polícia Federal apontam que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido "instrumentalizada" durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Autoridades, pessoas envolvidas em investigações e desafetos do então chefe do Executivo brasileiro estariam sendo espionadas de forma ilegal durante a chefia de Alexandre Ramagem, aliado do presidente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais informações ao vivo:

A sede da Abin está localizada em Brasília, no Distrito Federal. O órgão possui uma superintendência estadual em cada um dos 26 estados, além de duas subunidades no Amapá e no Paraná. Em outros 18 países, a Abin possui adidâncias - representação de um órgão público em outro país. A Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência (CCAI), do Congresso Nacional, é responsável por fiscalizar a agência. Vinculado ao Congresso Nacional, a CCAI é formada por senadores e deputados. Quais as atribuições da Abin? - Planejar e executar ações, inclusive sigilosas, para obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o (a) Presidente da República;

- Planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade;

- Avaliar ameaças, internas e externas, à ordem constitucional;

- Promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de Inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o exercício e o aprimoramento da atividade de Inteligência.