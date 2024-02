Confira o que se sabe sobre o escândalo de espionagem da Abin, que afeta Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está mais uma vez no olho do furacão, com a eclosão de um escândalo sobre uma suposta conspiração para espionar adversários durante seu mandato. A família Bolsonaro foi alvo direto esta semana, com buscas na casa de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Seu pai se diz "perseguido" pelo governo de seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma primeira operação policial em outubro resultou na prisão de dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), suspeitos de terem utilizado ilegalmente o software espião israelense FirstMile, que permite rastrear a geolocalização de celulares, durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022). No dia 25 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu mandato de busca e apreensão contra ex-chefe da Abin no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, homem de confiança do ex-presidente. Na segunda-feira os agentes revistaram uma casa de praia em Angra dos Reis, onde estava a família Bolsonaro, assim como a casa e o escritório de seu filho Carlos, vereador do Rio de Janeiro. O nome de Carlos Bolsonaro já havia sido citado em 2020, quando um ex-ministro do gabinete de seu pai, Gustavo Bebianno, disse em entrevista que o vereador havia sugerido o surgimento de uma Abin "paralela", em entrevista ao programa "Roda Viva". Bebianno morreu pouco depois de infarto.

Em outras investigações, Carlos Bolsonaro é suspeito de ter coordenado um "gabinete do ódio" sob a presidência do pai, uma "milícia digital" contra opositores nas redes sociais e de divulgar informações falsas. A PF afirma que uma "organização criminosa" constituiu uma "estrutura paralela" dentro da Abin para "monitorar ilegalmente pessoas e autoridades públicas".

Os investigadores afirmam que os suspeitos usaram o programa FirstMile sem autorização para obter informações ilegalmente em benefício de Jair Bolsonaro e pessoas próximas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorizou as operações, disse que a polícia identificou Carlos Bolsonaro como parte do "núcleo político" da conspiração criminosa. "Os elementos de prova colhidos até o momento indicam, de maneira significativa, que a organização criminosa infiltrada na Abin também se valeu de métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras", indica um dos documentos judiciais.