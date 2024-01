Evandro leva senadora petista e deputados para andar de VLT por Fortaleza

Em ação que lançou a campanha “Olhares”, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), e outros deputados protagonizaram cena inusitada na manhã desta sexta-feira, 26. O grupo percorreu os metros que separam a Assembleia e a Estação Pontes Vieira e andaram de VLT.

A campanha destaca o papel do Poder Legislativo estadual na vida dos cidadãos e tenta aproximar a Casa Legislativa da população. Uma adesivagem alusiva ao tema foi colocada nos trens da linha Nordeste do VLT.

Além de Evandro, andaram no transporte a senadora Augusta Brito (PT), e os deputados Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo do Estado na Assembleia, Gabriella Aguiar (PSD) e Marcos Sobreira (PDT). Eles saídam da Estação da Pontes Vieira e foram até Parangaba em meio aos usuários do transporte público.