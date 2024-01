Ex-prefeito de Maracanaú lança pré-candidatura da esposa em cidade vizinha; veja casos parecidos

As relações variam entre esposa e marido, primos e pai e filho. Entre os municípios, estão Pacatuba, Maracanaú, Caucaia, Eusébio e Aquiraz

A secretária de Bem-estar Animal de Maracanaú, Larissa Camurça, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Pacatuba. Ao lado do esposo, o ex-prefeito de Maracanaú e deputado estadual Firmo Camurça (União Brasil), ela se dirigiu ao cartório eleitoral nesta sexta-feira, 26, para transferir seu domicílio eleitoral.



"Estamos indo em direção ao cartório eleitoral para fazer nossa transferência de título. Estou aqui com meu amor, deputado estadual Firmo Camurça e com os dois vereadores da mudança", disse Larissa em postagem no Instagram.

Por lá, a pré-candidata já tem apoio de parlamentares das duas cidades. Na ocasião, estiveram com a pré-candidata os vereadores de Pacatuba Pedro Bertoldo (PSB) e Enfermeira Karina Cordeiro (PDT) e os de Maracanaú Irmão Raimundinho (eleito pelo Pros), Leo Sales (União Brasil) e Rafael Lacerda (Republicanos).