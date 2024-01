Joice Hasselmann debocha de Carlos Bolsonaro após operação da PF: "Toc, toc, toc"

PF faz buscas em operação contra suposta espionagem ilegal da Abin no governo Bolsonaro. O alvo mais recente foi o vereador Carlos Bolsonaro

Para você, Carluxo. Com todo carinho, Joice pic.twitter.com/9iLUDqkWoW

"Carluxooo! Toc, toc, toc! 'Quem é?' É a Polícia Federal. Um brinde!", disse Hasselmann em vídeo publicado no X, antigo Twitter. A ex-parlamentar ainda escreveu: "Para você, Carluxo. Com todo carinho, Joice."

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) recriou o meme "Toc, toc, toc. É a Polícia Federal". Nesta segunda-feira, 29, a ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso direcionou o meme ao filho do ex-presidente, vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Ele é alvo de operação da PF que investiga espionagem ilegal.

Mais informações ao vivo:

— Joice Hasselmann

Na fase em que Carlos é alvo, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão para avanço na investigação sobre a Abin Paralela no governo Jair Bolsonaro.

O objetivo das buscas e apreensões efetuadas no contexto da operação Vigilância Aproximada, deflagrada na última quinta-feira, 25, é avançar sobre o núcleo político da engrenagem criminosa para descobrir os possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela Abin. Relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes autorizou os mandados.

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp

A PF trabalha com a hipótese de que Bolsonaro teria transformado a Abin em braço de coleta de informações ilegais e também como fonte de informações que, quando obtidas, eram utilizadas de modo distorcido por perfis de ultradireita para publicações contra autoridades e instituições.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que foram realizados nove mandados de busca e apreensão, sendo um em Angra dos Reis (RJ); cinco no Rio de Janeiro; um em Brasília; um em Formosa (GO); e um em Salvador (BA). A nova fase da operação mira o núcleo político da estrutura paralela que teria sido montada no governo Bolsonaro na agência.