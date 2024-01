Carlos Bolsonaro é alvo da PF na investigação sobre Abin: Jogo Político #271

Presidente da Assembleia e pré-candidato do PT a prefeito participa de edição especial do podcast nesta terça-feira, 23, às 14 horas

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) é alvo de operação da Polícia Federal nesta segunda-feira, 29, por suspeita de envolvimento com esquema de espionagem de adversários políticos da família montado na Abin. O suposto esquema da "Abin paralela" e os desdobramentos inclusive no Ceará são o tema do podcast Jogo Político #271.

