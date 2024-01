PF apreendeu computador da Abin em endereço de Carlos Bolsonaro, diz jornalista

A Polícia Federal (PF) apreendeu um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em um dos endereços de Carlos Bolsonaro nos quais foram realizados mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira, 29. O computador foi localizado numa casa em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, utilizada no domingo, 28, para uma transmissão ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos seus três filhos políticos. A informação é da jornalista Daniela Lima, da GloboNews . Oficialmente, a PF nega.

Os mandados, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, fazem parte de uma operação da PF que apura o uso da Abin para fins pessoais durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as diligências, uma estrutura paralela no órgão de inteligência pode ter sido utilizada para perseguir adversários políticos do bolsonarismo.

A PF foi às ruas na manhã desta segunda-feira para vasculhar endereços no Rio de Janeiro (cinco), Angra dos Reis (um), Brasília (um), Formosa (GO- um) e Salvador (um). A nova etapa do inquérito mira o "grupo político" vinculado aos servidores da Abin sob suspeita.

Esses mandados são desdobramentos da Operação Vigilância Aproximada, que vasculhou 21 endereços na quinta-feira passada, dia 25. O principal alvo da ofensiva foi Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin na gestão Bolsonaro e hoje deputado federal.