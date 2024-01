"Abin paralela": live da família Bolsonaro ocorreu em casa alvo de operação da PF

A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira, 29, mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro (PL), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Local foi cenário de uma live , no domingo, 28, que contou com a presença do ex-presidente e sua família.

Carlos é um dos alvos da operação da PF, que investiga ações de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante a gestão do ex-presidente.



O vereador, assim como os demais investigados nesta ação da operação, teria sido um dos que receberam as informações apuradas de forma ilegal pela Agência, no período em que foi comandada pelo ex-diretor-geral, Alexandre Ramagem. Assessores ligados a ele também serão investigados.

Nesta segunda, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na ocasião, foi apreendido um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que estava sob posse do vereador do Rio de Janeiro.

“Superlive” de Bolsonaro

Denominada de “superlive”, a transmissão de domingo mira as eleições de 2024. Nela, foram reafirmadas pautas comuns ao bolsonarismo, como críticas ao aborto, à legalização das drogas, além da defesa do voto impresso, do porte de armas de fogo e do marco temporal. Jair vestia uma camiseta da seleção de futebol de Israel, sinalizando sua posição na guerra do Oriente Médio.

Dentre os tópicos, foi divulgado um curso de preparação, chamado "Ação Conservadora", a ser ministrado por Eduardo e Carlos Bolsonaro. A formação é inspirada nos cursos do escritor Olavo de Carvalho, morto em 2022, e custará cerca de R$ 300.