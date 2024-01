Bolsonaro e filhos deixam de barco a casa alvo de operação da PF em Angra

O objetivo das buscas e apreensões efetuadas no contexto da operação Vigilância Aproximada, deflagrada na última quinta-feira, 25, é avançar sobre o núcleo político da engrenagem criminosa para descobrir os possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela Abin

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os filhos políticos deixaram de barco a casa que estavam, em Angra dos Reis (RJ), um dos locais em que a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira, 29. A família Bolsonaro realizou live na residência nesse domingo, 28. A informação é da jornalista Daniela Lima, no portal de notícias G1.

A Polícia Federal apreendeu computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A PF cumpre na manhã desta segunda-feira, 29, mandados de busca e apreensão para avanço na investigação sobre a Abin Paralela no governo Jair Bolsonaro.

