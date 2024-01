Prefeito de Aratuba denuncia falsificação de documentos em comissão que analisa sua cassação

Prefeito de Aratuba, Joerly Vitor (Republicanos) Crédito: Reprodução/Instagram @joerly.vitor.oficial

O prefeito de Aratuba, Joerly Vitor (Republicanos), registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra dois vereadores da Câmara Municipal por suspeitas de falsificação de documentos na Comissão Processante que analisa a sua cassação e de seu vice Chico Abel (PL). O fato ocorreu nesta sexta-feira, 26. Os apontados pelo gestor do Executivo municipal são a presidente da comissão, vereadora Mayara Acelino (DEM), e o relator Valbério Manguita (PP). Procuradores pelo O POVO, ambos os parlamentares negaram as acusações e afirmaram não haver documento falso no processo. Além disso, eles ainda não foram notificados sobre o B.O. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as suspeitas apresentadas pelos advogados de defesa de Joerly, estão "páginas em branco", "datas contrárias" e "parecer antecipado". Quanto a este último, os advogados do prefeito afirmam que "já consta a decisão da comissão pela continuidade do processo com data de 26 de janeiro de 2024, sem ao menos acontecer a reunião da comissão e o lavramento de ata, (baseado na documentação recebida pelo vereador Fabiano Silva em 25 de janeiro, um dias antes da referida reunião)" [sic].

Entenda No último dia 12, o Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu parecer favorável para que a Câmara Municipal de Aratuba retomasse o processo de cassação do prefeito. Ele é investigado no Legislativo por suspeita de prática de nepotismo e superfaturamento na contratação de pessoa jurídica. Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp A defesa de Joerly, no entanto, alega que tais condutas não caracterizam infrações político-administrativas argumentando que houve usurpação da competência do Poder Judiciário para julgar crimes comuns e de responsabilidade, entrando com recurso na Justiça, que por sua vez pediu parecer do Ministério Público.