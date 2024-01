O que se sabe sobre o software de espionagem da Abin

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação nesta quinta-feira, 25, contra suposta espionagem ilegal que teria ocorrido por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contra adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre os quais Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação, Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, estes ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Abin no governo Bolsonaro, é um dos alvos da investigação.

A suspeita é de que o software de inteligência chamado, desenvolvido por pela empresa israelense Cognyte, seria utilizado pela inteligência brasileira sob Bolsonaro para espionagens irregulares, movidas contra adversários dele e de sua administração. Políticos, juízes, servidores públicos, policiais, advogados, jornalistas foram investigados pela tecnologia.

O programa foi uma aquisição feita no final do governo de Michel Temer (MDB), de 2016 a 2018. Em seu site, a Cognyte se diz "líder global em software de análise investigativa". "Centenas de clientes em mais de 100 países confiam nas soluções da Cognyte para acelerar e conduzir investigações e obter insights, com os quais identificam, neutralizam e combatem ameaças à segurança nacional e abordam diferentes formas de atividades criminosas e terroristas", afirma o site da Cognyte, visitado por O POVO.