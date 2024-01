Drones da Abin sobrevoaram residência oficial de Camilo no Ceará; PF investiga espionagem ilegal

Entretanto, no atual governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), operação da Polícia Federal (PF) batizada de "Vigilância Aproximada", deflagrada nesta quinta-feira, 25 , investiga espionagem ilegal feita pela Abin, sob comando de Alexandre Ramagem, atual deputado federal. Camilo teria sido um dos alvos.

O atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), teria sido espionado ilegalmente por drones da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Os equipamentos sobrevoaram a residência oficial do governador em 2021, com o atual ministro do governo Lula como governador do Ceará. Dois agentes da Abin foram flagrados por policiais militares operando os equipamentos, mas o caso foi arquivado em 2022 , ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), sob alegação de que o procedimento se deu dentro de "parâmetros regulares".

Ramagem foi nomeado pelo então presidente Bolsonaro para dirigir a Abin em julho de 2019, um mês após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, barrar a nomeação dele para a direção-geral da PF. Moraes, inclusive, é um dos ministros do Supremo que também teriam sido espionados, ao lado de Gilmar Mendes.

"A ação ocorreu dentro de parâmetros regulares, sendo, consequentemente, arquivado. Não houve nenhuma ação de acompanhamento sobre autoridades constituídas do Governo do Estado do Ceará", disse a Abin em 2022, em nota enviada ao O POVO, sobre o procedimento na residência oficial ocupada por Camilo Santana.

O POVO entrou em contato com a assessoria de imprensa de Camilo nesta quinta-feira, 25, e atualizará a matéria quando houver retorno.

"A operação é uma continuação das investigações da Operação Última Milha, deflagrada em 20/10/2023. As provas obtidas a partir das diligências executadas pela Polícia Federal à época indicam que o grupo criminoso criou uma estrutura paralela na ABIN e utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal", diz a nota da Polícia Federal, publicada no site da instituição.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Brasília, um em Juiz de Fora, um em São João del Rei, ambos em Minas Gerais, além de um no Rio de Janeiro.Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio; organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela legislação.