Abin de Ramagem pode ter realizado operação para inocentar Jair Renan

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), então sob o comando do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), pode ter montado uma operação paralela para desvincular o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, de uma investigação sobre tráfico de influência .

Segundo apurado pela revista Veja, o filho de Bolsonaro solicitou uma reunião ao gabinete da Presidência, para discutir interesses comerciais de um de seus patrocinadores.

O relato da imprensa levou a PF a iniciar uma investigação que, segundo elementos encontrados pela Polícia, foi prejudicada pela Abin. As tentativas da Agência seriam de retirar a responsabilidade de Renan e incriminar o ex-sócio, seguindo os passos dele.

Segundo um dos integrantes da Abin, flagrado pela Polícia Militar do Distrito Federal “espionando” o sócio de Renan, as ordens partiram de um auxiliar de Alexandre Ramagem, então diretor-geral da Agência.

A missão seria a de levantar informações sobre um carro elétrico doado a Renan e a Allan Lucena por um “empresário do Espírito Santo com interesses no governo”. Após a descoberta da operação da Abin, o ex-sócio devolveu o veículo o que, segundo a PF, atrapalhou as investigações.

"A referida diligência, por lógica, atrapalhou as investigações em andamento posto que mudou o estado de ânimo do investigado", informou a PF. A Polícia ainda citou que a interferência pode ter feito com que versões fossem combinadas entre os dois acusados.