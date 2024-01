TRE-CE rejeita últimos recursos do PL contra cassação de deputados e caso vai ao TSE

Decisão foi unânime. Após julgamento dos últimos embargos no âmbito do TRE-CE, o caso passa à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota, assumiu a relatoria dos processos após o fim do biênio da juíza Kamille de Castro como membro da Corte eleitoral. Durante a sessão, Rogério explicou que o julgamento não tratava mais do mérito.

A cassação da chapa foi determinada ainda no ano passado e recursos vinham tramitando desde então no TRE-CE. A decisão prevê a perda de mandato dos quatro deputados estaduais eleitos pelo PL cearense: Alcides Fernandes , Carmelo Neto , Dra. Silvana e Marta Gonçalves . Após o julgamento de hoje, o caso segue para apreciação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Aqui o que se discute são embargos de declaração, nos embargos de declaração. Por qual motivo? Porque dois candidatos, um eleita e outro não, entendem que o acórdão restou omisso em algum ponto a ser aclarado (...) Com essas considerações fiz um voto um pouco longo, até porque enfrento todas as teses suscitadas. Estou conhecendo de todos os embargos para negar provimento", disse.



O vice-presidente do TRE-CE, desembargador Francisco Gladyson Pontes acompanhou o relator e destacou que as discussões já haviam sido feitas em momentos anterirores. "Essa matéria já foi debatida nos embargos anteriores. Não há mais o que se discutir. Queria apenas parabenizar o doutor pela celeridade com que houve, trazendo logo esse processo", destacou.



Os demais membros da corte eleitoral acompanharam o voto do relator. "O Tribunal, por unanimidade, resolveu reconhecer dos embargos, todavia, julgou pelo desprovimento dos embargos. Fica registrado a insurgência do doutor Érico, relativamente à aplicação de multa prevista no artigo 275, paragrafo sexto, do Código Eleitoral; no valor de dois salários mínimos", explicou o presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.