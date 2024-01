O POVO News: Milei enfrenta 1ª greve geral na Argentina; veja impactos no Brasil

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira,24 . Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a greve geral na Argentina contra as medidas de liberação da economia e cortes de subsídios no governo Javier Milei. A mobilização ocorre um mês e meio após o líder assumir a Presidência e provoca impactos no Brasil.

Assista ao vivo:

O episódio detalha como a delação de Ronnie Lessa gerou uma crise na equipe de investigação, que cogitou deixar o caso Marielle Franco devido ao temor de que possíveis delatores recuem da decisão de colaborar com a Justiça.