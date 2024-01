Trump contra Haley, o duelo entre republicanos em New Hampshire

Ontem à noite, durante um comício em Laconia, nesse estado do nordeste do país, Trump parecia muito confiante de que vencerá essa etapa das primárias.

O grande favorito da direita americana, Donald Trump, e sua antiga embaixadora na ONU, Nikki Haley, enfrentam-se na noite desta terça-feira (23) nas primárias republicanas de New Hampshire, as quais decidirão o resto da corrida à Casa Branca.

"Mas agora é a hora de o Partido Republicano se unir", acrescentou.

Trump está à frente de Haley por quase 20 pontos nas pesquisas para esta segunda primária.

A desistência da corrida no último fim de semana por parte do governador da Flórida, Ron DeSantis, há muito considerado o principal rival conservador de Trump, reduz a batalha a um duelo, que se anuncia muito desigual.

Trump conta com uma base leal de apoiadores e venceu as primárias de Iowa em 15 de janeiro com uma enorme vantagem sobre DeSantis (segundo) e Haley (terceiro). Se arrasar em New Hampshire, a ex-governadora da Carolina do Sul terá muita dificuldade para se recuperar.

O caminho de Trump, de 77 anos, para ser nomeado candidato republicano contra o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro parece aberto. Mas, se Haley, de 52 anos, diminuir a diferença, ou vencer nesse estado onde os eleitores não afiliados podem votar, então ela ficaria bem posicionada para a próxima votação, no final de fevereiro, em seu estado natal, a Carolina do Sul.

Patricia Ferrante, uma aposentada de 68 anos de Hudson, New Hampshire, "não gosta muito" de Nikki Haley e prevê uma "grande vitória" do magnata hoje à noite.