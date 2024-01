CE: Suspeito de vazar tema da Redação do Enem é alvo de operação da PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou no Ceará, nesta quarta-feira, 24, operação contra vazamento do tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos pela Justiça Federal contra um suspeito em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

Foram descobertos indícios de divulgação ilícita nas redes sociais do tema da Redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame.