Ex-prefeita de Fortaleza é barrada de acessar palco com Lula: 'Basta de violência política'

Pré-candidata para disputar a Prefeitura de Fortaleza pelo PT, a deputada federal Luizianne Lins foi barrada de estar no palco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará nesta sexta-feira, 19. A assessoria diz que ela "não irá se submeter a isso novamente" e que Luizianne foi vítima de "violência política". Em contraste, outro pré-candidato do partido ao mesmo posto, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, esteve com Lula.

Lula esteve no Ceará para assinar o decreto que cria o primeiro campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado, o primeiro fora de São Paulo. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação, comandado pelo ex-governador do Estado, Camilo Santana, principal apoiador da candidatura de Leitão. Procurado pelo Estadão, diretório do partido em Fortaleza ainda não se pronunciou.

Segundo a assessoria de Luizianne, que foi prefeita de Fortaleza em dois mandatos, ela "foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente". "A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba", diz a nota.