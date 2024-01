RC manifesta pesar por PMs cearenses mortos: 'Confirmação do poderio do crime organizado'

"Todos nós cearenses aguardamos do Governo do Estado uma investigação rápida e prioritária sobre os casos", escreveu

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) manifestou pesar e solidariedade aos familiares dos soldados cearenses Félix Batista de Almeida Neto e Jean Rodrigues Grangeiro , mortos neste domingo, 21, respectivamente, em Fortaleza e Ubajara. Para ele, os dois episódios são a confirmação do poderio do crime organizado no Ceará que "faz alvo de suas ações até mesmo os agentes de proteção da segurança pública".

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), manifestou pesar pela morte dos soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Em nota, o petista afirmou que as equipes da segurança pública trabalham com afinco para prender os responsáveis pelas mortes ocorridas em Ubajara e em Fortaleza.

"Um suspeito foi preso no interior e outros já foram identificados pela SSPDS, além de apreeensões de armas e munições", comunicou o governador. "Manifesto meus sentimentos de pesar a todas as famílias, amigos e companheiros de polícia por esses trágicos acontecimentos. O Governo do Ceará dará todo apoio necessário aos familiares."

O Comando da Polícia Militar emitiu pesar por meio de nota em ambos os casos. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirmou em nota.

Confira a nota de Roberto Cláudio na íntegra:

Nosso profundo pesar e toda a nossa solidariedade aos familiares dos SD Felix Neto e SD Granjeiro, policiais militares cearenses mortos, neste último domingo, respectivamente em Fortaleza e Ubajara!

Que Deus possa confortar com fé e muita paz todos os entes queridos, amigos e familiares dos dois bravos soldados da Polícia Militar do Estado do Ceará! Todos nós cearenses aguardamos do Governo do Estado uma investigação rápida e prioritária sobre os casos, como também a devida e legal prisão e responsabilização de todos os envolvidos. Duas tragédias humanas que, infelizmente, só confirmam o crescimento do poderio do crime organizado em nosso Estado, o que tem tornado alvos de suas ações até mesmo os agentes de proteção da segurança pública!