Deputado propõe 50% das vagas do ITA para rede pública

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) apresentou projeto de lei para destinação de 50% das vagas do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública. Conforme o texto, os candidatos que tenham passado dentro do número de vagas destinados à ampla concorrência não serão, caso aprovada a proposta, contabilizados entre os beneficiados das vagas reservadas ao ensino público.

A proposta é apresentada ao tempo em que se aproxima a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além do ministro Camilo Santana (Educação) a Fortaleza, programada para esta sexta-feira, 19.

Eles inaugurarão a pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. A decisão de criar um Campus no Ceará decorre do alto índice de aprovações entre cearenses neste vestibular, considerado o mais difícil do Brasil. Dos 777 candidatos que avançaram à segunda fase em outubro de 2023, 318 são cearenses.