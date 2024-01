O POVO News: como foi a visita de Lula ao Ceará para oficializar 1º campus do ITA no Nordeste

A edição também comenta sobre a investigação contra Jordy e o incêndio no Parque do Cocó

A edição comenta sobre as inscrições para o Concurso Nacional Unificado . As inscrições, tanto para pagantes como para isentos, começaram nesta sexta-feira (19) e deverão ser feitas na página do concurso. No caso dos pagantes, o prazo de inscrições termina em 9 de fevereiro. O site do governo, no entanto, apresentou instabilidade.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 19. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará .

O episódio traz atualizações sobre o incêndio no Parque Cocó. A secretária Vilma Freire, da Secretariado Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), afirmou nesta sexta-feira, 19, que o incêndio no Parque do Cocó ainda conta com focos de fogo que atingem a parte subterrânea da área atingida. Para comentar sobre o assunto, O POVO News recebe o mestre em agronomia, gestor do parque estadual do Cocó, Narciso Mota.

No que diz respeito a investigação contra o deputado Carlos Jordy (PL), a edição explica os motivos pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por ficar em silêncio sobre assunto.

Além disso, o programa comenta sobre o acordo firmado entre a Suprema Corte e a Anatel para as eleições municipais de 2024. O Supremo tem agora um canal direto com o órgão para efetivar o bloqueio judicial de sites com conteúdo criminoso. Tudo em tempo real.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp