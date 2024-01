STJ prevê gasto de R$ 950 mil com reforma de casa com piscina para ministro

O Superior Tribunal de Justiça prevê gastar R$ 950.868,81 com a reforma de um imóvel funcional, localizado no Lago Sul de Brasília e destinado para a moradia de ministros da Corte. A casa tem três quartos, uma suíte, escritório, jardim de inverno, piscina e até um canil, que será demolido.

As informações constam do edital de licitação publicado no dia 1º de dezembro. Entre os dias 19 daquele mês e 3 de janeiro, a Corte recebeu as propostas de empresas interessadas em participarem do certame. O resultado do pregão ainda não foi divulgado.

Os estudos preliminares da reforma indicam que o imóvel funcional faz parte da reserva técnica do STJ desde 1997. Naquele ano, passou por uma 'grande reforma' antes de ser ocupado. Depois, em 2009, houve a reforma do telhado com a substituição das telhas. De acordo com a Corte, tai manutenções 'foram as únicas contratações de maior escala ao longo desses 25 anos de utilização', sendo realizados apenas 'outros serviços pontuais de manutenção e adaptação foram realizados'.