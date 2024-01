ITA: veja o tamanho da pedra fundamental inaugurada por Lula em Fortaleza

Durante a assinatura do decreto que cria o campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) também inaugurou a pedra fundamental da construção.

A solenidade, que tem um viés bíblico e é mantida com caráter político, é realizada por governos locais durante a inauguração de uma obra pública.

Na imagem, Lula está ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana, e do ministro da Defesa, José Múcio.