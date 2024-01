Base do prefeito se ausenta e nova votação de orçamento em Cascavel é adiada

Vereadores José Freitas, Priscila Lima e Augusto Filho em sessão para votar orçamento do município de Cascavel Crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Cascavel

Só quatro dos nove vereadores da Câmara Municipal de Cascavel, a 62 quilômetros de Fortaleza, estiveram presentes na sessão convocada para esta quinta-feira, 18, pela presidente do Legislativo, Priscila Lima (Cidadania). Por não atingir o quórum, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) não foram votadas. Com isso, nova sessão foi convocada para a próxima segunda-feira, 22. Os parlamentares que compareceram são oposição. Os outros cinco, aliados do prefeito, realizaram sessão e consideraram aprovados os projetos, já sancionados pelo prefeito. A presidente da Câmara considera aquela votação inválida. Conforme Priscila, nesta quinta "as comissões se reuniram, deliberaram com os presentes, mas infelizmente, os projetos não poderão ir para pauta". O encontro primeiro para encaminhar os projetos ocorreu na terça-feira, 16. Naquela data, foi marcada para esta quinta a votação da LDO e da LOA. A presidente do Legislativo argumentou que há prazo regimental de 48 horas para a apreciação.

Confira que esteve na sessão desta quinta Erimar (PSD) - Ausente

Professor Erivan (PSD) - Ausente

Tiago Rocha (PTB) - Ausente

Flávio Cascavalense (PTB) - Ausente

Gleidson da Boa Água (PL) - Ausente

José Freitas (PDT) - Presente

Priscila Lima - Presente

Augusto Filho (PSL) - Presente

Sebastião Uchôa (PDT) - Presente Discussão Os parlamentares presentes lamentaram a ausência dos colegas. Durante seu discurso, o vereador Freitas (PDT), também direcionou crítica à deputada estadual Luana Ribeiro (Cidadania), esposa do prefeito Tiago. "O Poder Legislativo tem que trabalhar em harmonia com o Poder Executivo, mas jamais submisso debaixo de saia de mulher agora. Foram seis homens que ficaram debaixo da saia de mulher. O chicote não foi do Tiago, não. O chicote agora é da Luana. Foi quem comandou o chicote em cima do poder cascavelense".

Enquanto o presidente das comissões, vereador Augusto Filho (PSL), chamou o prefeito de "ditador". "Então, presidenta, nós estamos do seu lado para fazer o certo pelo Município e não fazer a boa vontade de um ditador, metido a lampião e que diz que vai tratar os outros na chibata".