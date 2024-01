Pressão eleitoral e elogios a Lula acirram divergências entre Bolsonaro e Valdemar

Ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente do PL, Valdemar Costa Neto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados

Após circular vídeo do dirigente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outro vídeo com Jair Bolsonaro criticando o aliado veio à tona. Na ocasião, o ex-presidente falou do risco de “implodir o partido” nesse contexto. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A situação escancarou fissuras dentro da legenda. Com isso, aliados de ambos os lados temem prejuízo frente às eleições municipais de 2024. Contudo, Bolsonaro e Valdemar divergem sobre os posicionamentos do PL no pleito de algumas capitais. O cenário pode interferir, por exemplo, nas alianças que a sigla articula pelo país.

Já o presidente do PL alegou à Folha de S.Paulo que o vídeo é um "fake" e foi tirado de contexto. "O que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Eles [extrema-direita] descem o cacete em mim quando eu falo isso. [Mas] Tivemos o vice do Lula, José Alencar, que era de direita. Participamos do governo. Como é que vou falar mal do Lula? Se eu falar, não sou um cara sério", completou. Discordâncias Essa não é a primeira vez que Bolsonaro e Valdemar discordam. Em novembro de 2023, o ex-presidente disse que, por vezes, precisa "engolir" o candidato do dirigente e vice-versa.