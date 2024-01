Aliados de Tarcísio testam aceitação a nome de coronel que Bolsonaro quer para vice de Nunes

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) em sua batalha pela reeleição, Ricardo Nascimento de Mello Araújo, coronel da reserva da Polícia Militar, terá seu nome avaliado nos próximos dias. De acordo com pessoas do entorno do governador Tarcísio de Freitas, a confirmação do militar como integrante da chapa ainda depende da aceitação da população e de partidos aliados.

Se efetivada, a escolha selará definitivamente a aliança entre Nunes e Bolsonaro, que alternaram momentos de proximidade e distanciamento durante o ano passado. Em dezembro, o ex-presidente chegou a dizer que apoiaria o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ministro do Meio Ambiente de seu governo, na eleição municipal.

Mello Araújo seria uma espécie de preposto de Bolsonaro na gestão da Prefeitura. Ele foi diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), uma empresa pública federal, na gestão do ex-presidente a partir de outubro de 2020, e foi exonerado em janeiro de 2023, já sob Lula. Antes, comandou a Rota, batalhão especial da Polícia Militar de São Paulo, entre 2017 e 2019.