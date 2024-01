Isenção fiscal a igrejas aplicada no governo Bolsonaro é anulada pela Receita Federal

De acordo com a norma proposta pelo governo Bolsonaro, só a quantia paga por prestação de serviços e aulas era considerada como salário

A Receita Federal anulou a isenção fiscal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a igrejas durante os anos em que esteve à frente da Presidência da República.

A anulação faz com que os pagamentos de entidades religiosas a pastores voltem a ser considerados remunerações. Em tese, a medida determina que as igrejas a paguem mais impostos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 17.

