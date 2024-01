Bolsonaro dá bronca em Valdemar via WhatsApp após presidente do PL elogiar Lula

VALDEMAR da Costa Neto, presidente do PL Crédito: Leonardo Prado/Câmara dos Deputados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu uma bronca via WhatsApp no líder do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, após ele elogiar o opositor, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O motivo do puxão de orelha ocorreu após a circulação de um vídeo editado em que Valdemar elogia Lula, afirmando que o petista tem “prestígio e popularidade”. A entrevista foi realizada no final de dezembro. No entanto, começou a circular na semana passada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais informações ao vivo:

A versão divulgada, contudo, cortou trechos em que o presidente do PL elogiava Bolsonaro. Após o ex-mandatário encaminhar um áudio se queixando dos elogios de Valdemar a Lula, o presidente do PL se desculpou. Em vídeo divulgado pela Folha de S.Paulo, durante um encontro de Bolsonaro com apoiadores no Rio de Janeiro, o ex-presidente diz que nessa semana “teve um problema sério” e afirmou que “se continuar assim, vai implodir o partido”. O político, no entanto, não mencionou Valdemar. Em virtude das declarações de Valdemar, aliados de Bolsonaro decidiram que o PL deve “profissionalizar” a comunicação. É previsto que um jornalista seja contratado para dar declarações e escrever textos pelo presidente da legenda. Os aliados de Bolsonaro afirmam, ainda, que a relação entre Valdemar e Bolsonaro está “por um fio” e vai além das declarações, já que existe uma disputa pelas decisões mais relevantes na eleição de 2024. Valdemar se diz leal a Bolsonaro O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, apelou às redes sociais para se defender das críticas que tem recebido depois que uma entrevista sua, em que elogia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viralizou. "Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto", alega o dirigente partidário da legenda que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo, retirado de uma entrevista dada por ele ao jornal regional O Diário, da região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, o presidente do PL disse que Lula tem "prestígio" e Bolsonaro, "carisma", e acrescentou que não há comparação" entre o petista e o ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro é "mil vezes" mais difícil de lidar porque ele "não é uma pessoa igual a nós". Em sua postagem, realizada no sábado, 13, Valdemar declarou ser leal a Bolsonaro e fiel aos seus princípios. "Quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política", acrescentou. Procurado na última sexta-feira, 12, Valdemar reclamou que a parte em que elogia Bolsonaro não consta no trecho da entrevista, e reiterou que disse a verdade sobre Lula.