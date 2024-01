Trump é franco favorito em prévia republicana de Iowa, mas frio amplia incerteza

Eleitores do pequeno e rural Estado americano de Iowa devem enfrentar temperaturas congelantes, na noite desta segunda-feira, para participar do caucus republicano, prévia que abre a corrida eleitoral dos EUA. As últimas pesquisas antes do pleito apontam significativa vantagem do ex-presidente Donald Trump, embora o frio recorde possa diminuir a participação.

A expectativa é de que os eventos comecem às 22h (horário de Brasília), em mais de 1,5 mil escolas, igrejas e centros comunitários. Entre os democratas, haverá apenas reuniões para tratar de questões partidárias, sem a realização de votação.

No último sábado, 13, um levantamento liderado pelo jornal Des Moines Register, que tem histórico de acerto no Estado, mostrou Trump com 48% das intenções de voto, uma ligeira queda em relação aos 51% indicados na sondagem anterior, em dezembro. Bem atrás, a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley subiu para a segunda colocação, com 20% da preferência, enquanto o governador da Flórida, Ron DeSantis, aparece em terceiro lugar, com 16%.