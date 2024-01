O POVO News: enchentes no Rio de Janeiro deixam 12 pessoas mortas

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a posição da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco , acerca das chuvas. Na noite do último sábado, 13, a chefe da pasta associou as "iminentes tragédias" são frutos dos "efeitos de racismo ambiental e climático".

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 15. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre as fortes chuvas no Rio de Janeiro que deixou 12 pessoas mortas. Só na capital, menos quatro escolas foram mobilizadas como pontos de apoio para desalojados.

A edição comenta sobre a iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffolli em autorizar a abertura de um inquérito contra o senador Sergio Moro (União)para apurar supostas irregularidades no âmbito de uma delação premiada negociada enquanto ele ainda era juiz.

O programa discute os novos embates do presidente Lula com a oposição. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as recentes declarações do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, em que o líder da legenda elogia Lula.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO