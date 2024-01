Sob chuvas, Rio tem alerta de perigo; total de mortos sobe para 7

NOVOS PONTOS DE APOIO | ATUALIZAÇÃO Em conjunto com a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência Social forma definidos outros pontos de apoio em escolas do município: Escola Municipal Telêmaco Gonçalves Mais Praça Ênio, S/N -… pic.twitter.com/Bbmu7dCWT9

A cidade do Rio de Janeiro chegou ao nível de alerta 4 — o segundo mais grave na escala de perigo do município — devido às fortes chuvas que têm ocorrido na região. A informação foi publicada na madrugada deste domingo, 14, pela Prefeitura da capital fluminense.

Para quem mora longe das áreas de risco, a orientação é não sair de casa. O prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), pediu que a população evite fazer deslocamentos. Provas de seleção para órgãos públicos que ocorreriam neste domingo, 14, foram adiadas, e a confirmação de matrícula da rede municipal de ensino, que terminaria nesta segunda-feira, 15, foi ampliada em dois dias.

A situação é mais grave na Zona Norte da cidade. No bairro Anchieta, um dos mais atingidos pelas chuvas, a precipitação chegou a 264,4 mm em 24 horas. Em Irajá, o número foi de 213,6 mm, e, em Madureira, o acumulado da chuva está em 187,2 mm. Na mesma região, o rio Acari transbordou, gerando alagamentos em diversos locais. Ao longo da cidade, foram registrados pelo menos 25 pontos de enchente.

O transporte público também foi alterado devido às chuvas. Diversas linhas tiveram o trajeto modificado pelas enchentes, e, no metrô, as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão com funcionamento suspensa. A Avenida Brasil, uma das principais da cidade, chegou a ser interditada de manhã por causa de um alagamento, mas foi liberada por volta das 11h30min.

O número de mortos após as fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro subiu para 7, segundo informações do Corpo de Bombeiros obtidas pelo Uol. As vítimas foram atingidas na região metropolitana e na Baixada Fluminense.