Figueiredo diz que PDT 'volta ao clima de harmonia' e anuncia filiações, puxadas por Zé Gerardo

O presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, afirmou que a sigla pedetista está “voltando ao clima de harmonia que sempre caracterizou o partido”. O comentário foi feito ao O POVO nesta sexta-feira, 12, após assinatura do Termo de Cooperação Técnica do PrevMóvel, no auditório do Paço Municipal, no Centro de Fortaleza.

No ato que instala a comissão provisória do diretório estadual, na tarde desta sexta, há também a filiação simbólica de novos membros ao PDT. O nome de maior destaque é o ex-prefeito de Caucaia e ex-deputado federal José Gerardo Arruda. Junto com ele, outros políticos com atuação em Caucaia também se filiam.

Também se filia o secretário da Regional 2, Rennys Frota , que era do PSD, partido que decidiu romper co0m o prefeito e aderir à base do governador Elmano de Freitas (PT).