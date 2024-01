O POVO News: Crise no Equador obriga presidente a decretar estado de "conflito armado interno"

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a crise de segurança que assola o Equador. O conflito atingiu novas proporções nesta terça-feira, 9, quando quando homens armados e com explosivos invadiram uma universidade em Guaiaquil e uma emissora de televisão local.



Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto, o episódio recebe o mestre em Relações Internacionais, Uriã Fancelli.