Entenda crise no Equador que obrigou presidente a decretar estado de "conflito armado interno"

Policiais do lado de fora dos estúdios da televisão estatal TC após a invasão te transmissão ao vivo Crédito: Reprodução/AFP

A crise na segurança pública do Equador atingiu novas proporções nesta terça-feira, 9, quando homens armados e com explosivos invadiram uma universidade em Guaiaquil e uma emissora de televisão local. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No meio dos ataques, um brasileiro e outros sete policiais foram sequestrados. Houve explosões na província de Esmeraldas, o que fez com que o Ministério da Educação suspendesse as aulas presenciais em todo o país até a sexta-feira próxima, 12.

Os atos aconteceram dois dias após o líder dos Los Choneros - uma das facções mais temidas do país- fugir da unidade penitenciária onde cumpria uma pena de 34 anos. A crise no Equador, que teve início com motins em prisões, integra uma onda de violência que vem sendo ampliada no país desde agosto de 2023, quando a eleição presidencial prevista para 2025 foi antecipada após a dissolução da Assembleia Nacional. Às vésperas da eleição, Fernando Villavicencio, um dos candidatos à presidência, foi morto a tiros após a saída de um comício. Com a fuga de José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, chefe da facção criminosa Los Choneros, da prisão no último domingo, 7, o governador do Equador decretou estado de exceção. Dois dias depois, um grupo de homens encapuzados, armados com rifles e granadas, invadiu, um estúdio do canal de televisão público TC em Guayaquil, em meio a um novo ataque do narcotráfico que abala o Equador há dois dias. "Não atirem, por favor, não atirem", é possível ouvir uma mulher dizendo nas imagens transmitidas pela televisão, enquanto outras pessoas sentadas no chão cobrem o rosto. Na segunda-feira, o governo equatoriano decretou estado de exceção por 60 dias em resposta a uma onda de violência com policiais sequestrados, fuga de presos e ataques com explosivos.

