Evandro diz que vai iniciar diálogo interno no PT para definir o "melhor nome pra Fortaleza"

"A partir de agora é iniciar um processo de construção interna dentro do partido, uma construção de um projeto político para a cidade de Fortaleza, para a população fortalezense. E aí sim, que é isso que vocês querem saber, ai sim a gente vê o melhor nome, aquele que vai se adequar e representar o projeto político que nós defendemos", disse. Ele foi uma das autoridades que compareceu à posse do novo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho .

Filiado há pouco mais de 15 dias ao PT, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão , disse que irá iniciar uma "construção interna" no PT para definir "o melhor nome" que deve ser o candidato à Prefeitura de Fortaleza. Em sua visão, a escolha precisa escutar as bases eleitorais da sigla e as lideranças como Camilo Santana , Elmano de Freitas , Luizianne Lins , José Airton , José Guimarães e Guilherme Sampaio .

"Eu acredito que não deva passar apenas pelo governador Elmano. Primeiro, eu acredito que deva ser construído o projeto e posteriormente o nome. Tudo isso pelas bases dos PT. Eu sempre digo que respeito quem está antes de mim, por isso eu meço minhas palavras, por isso vocês em nenhum momento me escutaram dizendo da minha boca que sou pré-candidato, porque eu acho que isso é uma construção com as bases e com as lideranças do partido", avaliou.

O deputado se filiou ao PT sob a benção de diversas lideranças petistas e é tido como um dos favoritos na corrida interna na sigla que tem outros nomes postos como Luizianne Lins, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno.

Sua saída ainda é questionada pelo PDT que cobra, agora no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o mandato na Alece. Na instancia estadual, Evandro conseguiu o direito de deixar a sigla sem perder o mandato. "Eu estou tranquilo e confio muito na Justiça", disse Evandro.