Após bolsonaristas, Ciro critica Mynd8: "Fui um dos alvos dessas milícias digitais"

O ex-ministro também sinalizou que "algumas figuras importantes dessas milícias têm laços sólidos" com o Partido dos Trabalhadores (PT), legenda à qual pertence o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, consequentemente, com o Governo Federal

“As milícias digitais, que tanto denunciei nos últimos anos, são máquinas de destruição de reputações e, invariavelmente, sem punição a quem as cria, as contrata, e a quem repercute as notícias falsas”, seguiu Ciro.

O posicionamento de Ciro faz referência a um caso envolvendo a página de fofoca Choquei, no fim do ano passado, quando a estudante Jessica Canedo, de 22 anos, cometeu suicídio após ser vítima de uma informação falsa sobre um eventual relacionamento com o humorista Whindersson Nunes.



“Não é de surpreender ninguém que sabe como funciona a máquina petista. Vale tudo para manter o poder, desde ataques coordenados a adversários, até corrupção grossa”, disse.

Além do PT, Ciro também alfinetou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que muito do que vem sendo propagado sobre o suicídio de Jéssica Canedo “tem saído de grupos bolsonaristas”.

“Mas, como boa parte do que vem sendo dito sobre essa história terrível tem saído de grupos bolsonaristas, que também têm as mãos tão sujas quanto as do PT, tudo é levado para a vala da polarização e para debaixo do tapete que cobre ambos”, afirmou o ex-ministro.

No que tange ao papel da Polícia Federal no caso, Ciro comentou que o órgão deveria “entrar de cabeça nessa apuração”, e que, “se milícias digitais estão sendo financiadas com o dinheiro público (inclusive de partidos políticos) elas devem ser investigadas, identificadas e punidas".