Mestre Cicinho: prefeito de Juazeiro do Norte decreta luto oficial

O prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), decretou luto oficial de três dias em razão da morte de Cícero Frank Severino Silva, 44, conhecido como Mestre Cicinho. A decisão foi divulgada nas redes sociais do chefe do Executivo municipal na tarde deste sábado, 6. O evento que também estava marcado para o dia 6 de janeiro terá uma nova data a ser anunciada pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Ao tempo em que me solidarizo junto aos familiares, amigos, mestres da cultura e todos os juazeirenses, comunico que decretei luto oficial de três dias, com bandeiras a serem hasteadas a meio-mastro, em homenagem a um dos grandes representantes da cultura popular da Região do Cariri", escreveu.

Na oportunidade, Gledson também definiu como "perda irreparável para a cultura popular" o falecimento de Cícero. Mestre Cicinho morreu durante a madrugada após ser baleado por dois homens em uma moto que o abordaram quando estava na calçada de casa. Ele tinha acabado de montar um trono para as apresentações que aconteceriam na noite deste sábado,6, conforme informou um familiar ao O POVO. O secretário municipal da Cultura, Vandinho Pereira, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade para família. "O reisado de Juazeiro do Norte está enlutado com o morte do Mestre Cicinho. Hoje é um dia de perda para o cultura de Juazeiro do Norte", comentou em vídeo publicado nas redes sociais.