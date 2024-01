Padre Júlio sobre abertura de CPI na Câmara de São Paulo: "É um direito deles"

Padre Júlio Lancellotti é da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Após entrar na mira de investigação de vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, o padre Júlio Lancellotti afirmou que “é um direito” dos políticos instalarem uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a relação dele com as entidades na região central paulista. “A CPI é um instrumento legítimo, institucional, para investigar, principalmente, políticas públicas. É um direito que eles (vereadores de São Paulo) têm”, disse o religioso à Veja. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A intitulada CPI das ONGs, de autoria do vereador Rubinho Nunes (União), visa apurar a conduta de Lancellotti na cracolândia e a relação dele com as entidades. O vereador articulou, junto à cúpula do Legislativo, uma negociação para instalação da CPI após ter conseguido as 24 assinaturas necessárias para protocolá-la.

A temática pode ser um ponto de colisão na gestão de Ricardo Nunes (MDB) e deve ser um dos assuntos nas eleições municipais deste ano, vide a relação do padre com o também pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol). A instalação da CPI foi criticada por parlamentares ligados à esquerda, como a deputada federal Erika Hilton (SP), Pastor Henrique Vieira (RJ), Fernanda Melchinonna (RS) e Sâmia Bonfim (SP), todos do Psol. Além destes, lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como João Pedro Stedile criticaram a Câmara paulistana e convocaram seus correligionários a defender as ações de Lancellotti. Circula nas redes sociais uma imagem com o desenho da figura do padre junto a um letreiro com a frase: “Protejam o padre Júlio Lancellotti”. “Um absurdo a posição da Câmara de Vereadores de São Paulo com a instalação de uma CPI que é nitidamente uma tentativa de perseguição política ao Padre Júlio Lancellotti e todos aqueles que lutam pela justiça social. @pejulio receba o abraço e toda solidariedade do MST!”, escreveu Stedile. Veja

Play

Um absurdo a posição da Câmara de Vereadores de São Paulo com a instalação de uma CPI que é nitidamente uma tentativa de perseguição política ao Padre Júlio Lancellotti e todos aqueles que lutam pela justiça social. @pejulio receba o abraço e toda solidariedade do MST! pic.twitter.com/LH4gDRhU7a — João Pedro Stedile (@stedile_mst) January 3, 2024 A ofensiva, no entanto, não é de hoje. A solicitação de abertura da CPI foi protocolada no início de dezembro e ainda não recebeu nenhum encaminhamento formal. A Câmara está em recesso e só retornará às atividades no começo de fevereiro. O plenário da Casa é o único que pode instalar ou arquivar o pedido de instalação da CPI.