Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo até agora

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024, a cidade de São Paulo já possui quatro nomes principais para a disputa eleitoral. O deputado federal Ricardo Salles (PL) chegou a ser cotado para a corrida, contudo, no último dia 5, o parlamentar afirmou que estaria desistindo da candidatura.

Logo após a declaração de Salles, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, articula um eventual apoio à candidatura do atual gestor do município paulista, Ricardo Nunes (MDB). Bolsonaro afirmou que pretende apoiar o prefeito. contudo, a decisão será dada pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

“Quem vai dizer não sou eu, é o presidente nacional do partido (Valdemar Costa Neto). Eu sou o presidente de honra. Combinamos com o presidente que, se tiver um candidato nosso com chance de liderar, nós vamos [com candidatura própria]. Até o momento, não apareceu. Com todo respeito ao Ricardo Salles. Há uma tendência de ficar com o Ricardo Nunes. Está batido o martelo? Não está”, afirmou Bolsonaro.

O Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, afirmou que apoiará a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura de São Paulo. Conforme pesquisas internas de pré-campanha divulgadas pela CNN, Boulos é o candidato favorito para as eleições de 2024.

Os dados apontam que Boulos tem uma taxa de rejeição menor se comparada à do atual gestor da cidade paulista. Apenas 26% dos eleitores não votariam em Boulos de jeito nenhum, enquanto, para Nunes, o número sobe para 34%.



Pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo

Guilherme Boulos (Psol)



Guilherme Boulos Crédito: NELSON ALMEIDA/AFP

Apoiado pelo partido do presidente Lula, Guilherme Boulos (Psol) tem a maior intenção de votos em 2024. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, em maio deste ano, Guilherme Boulos tem 31,5% das intenções de voto, seguido pelo atual gestor da capital, Ricardo Nunes (MDB), com 17,8%.

Boulos pretendia se candidatar a governador do estado pelo Psol durante as eleições de 2022, contudo, desistiu da corrida eleitoral para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. No mesmo ano, Guilherme foi eleito deputado federal com 1,01 milhão de votos, sendo o candidato mais bem colocado pelo estado de São Paulo.

Boulos é professor, psicanalista e escritor, e um dos membros da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Em 2018, disputou o cargo de presidente da República pelo Psol. Em 2020, se candidatou à Prefeitura de São Paulo, mas foi derrotado pelo opositor, Bruno Covas (PSDB), que tentava a reeleição e morreu pouco tempo depois da vitória.

Ricardo Nunes (MDB)

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes fala à imprensa no Palácio do Planalto Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tentará a reeleição em 2024 e pode contar com o apoio do Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, 30, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria e determinou a inelegibilidade do ex-mandatário, fazendo com que Bolsonaro desse início às atividades de cabo eleitoral.

Com base nisso, o ex-presidente se reuniu com Nunes e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para possivelmente apoiar o gestor na candidatura à prefeitura. Nunes é empresário e político brasileiro, fundador da empresa Ricardo Eletro, à qual não integra desde o ano de 2019.

Astronauta Marcos Pontes (PL)

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes participa do programa Sem Censura, da TV Brasil. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL) é um dos nomes ventilados para disputar as eleições municipais de 2024. O senador foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações entre os anos de 2019 a 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em maio deste ano, após Ricardo Salles desistir de concorrer ao pleito municipal, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que pretende apoiá-lo, contudo, a decisão só será definitiva no final do ano, após verificar as pesquisas qualitativas.

Marcos Pontes é um engenheiro, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira e o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral, foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Crédito: Reprodução/Instagram

O PSB decidiu que só lançará um candidato à prefeitura de São Paulo. O nome ventilado para a disputa de 2024 é o da deputada federal Tabata Amaral, que foi convidada a se filiar ao PSDB. Os partidos PT, PCdoB, PV, Psol e Rede articulam uma eventual aliança entre as siglas. A estratégia consiste em fortalecer os partidos e enfraquecer a candidatura de Tabata.

Outra proposta sugerida é tornar a deputada vice na chapa de Boulos.

Tabata é formada em Ciência Política e Astrofísica. Enquanto filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), foi eleita pela primeira vez, em 2018, como a sexta mais votada no estado, com 264 mil votos. Em 2022, foi reeleita pelo PSB com 337.866 votos, 73 mil a mais.