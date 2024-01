CPI começa a investigar em fevereiro relação entre padre Júlio Lancellotti e entidades

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do padre Júlio Lancellotti na região central de São Paulo tem previsão de ser instalada em fevereiro, período no qual a Câmara Municipal de São Paulo retomará as atividades legislativas.

A intitulada CPI das ONGs, de autoria do vereador Rubinho Nunes (União), visa apurar a conduta de Lancellotti na cracolândia e a relação dele com as entidades. O vereador articulou, junto à cúpula do Legislativo, uma negociação para instalação da CPI após ter conseguido as 24 assinaturas necessárias para protocolá-la.

A investigação pode interferir diretamente nas eleições municipais deste ano, visto que Lancellotti é próximo de Guilherme Boulos (Psol), um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.