Lula nomeia Carol Proner, esposa de Chico Buarque, para Comissão de Ética Pública

A comissão formada por sete pessoas tem como foco investigar denúncias contra membros do governo, com poder de aplicação de penas. O cargo é destinado a pessoas com idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Todos são indicados pelo presidente da República.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a advogada Caroline Proner , casada com o cantor Chico Buarque , para a Comissão de Ética Pública do governo federal, com mandato de três anos.

Os membros da comissão não recebem remuneração e podem ser nomeados para até dois mandatos, de três anos cada.

A jurista de 49 anos, Caroline Proner, celebrou o novo cargo em publicação no Instagram. “Recebi, com muita alegria e honra, o convite do Presidente Lula para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República”, escreveu na postagem com a foto de Lula assinando a nomeação e uma imagem do Diário Oficial da União — publicado no sábado, 23, em edição extra.

Carol é doutora em direito, com pesquisas nos campos do direito internacional, fundamentais e humanos. Faz parte do grupo Prerrogativas, crítico da Operação Lava Jato. Ela é casada com Chico Buarque desde setembro de 2021, e mantém relação próxima com Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.