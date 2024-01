Elmano destaca Ceará Sem Fome em 1ª mensagem de Natal como governador

Para o governador, o programa é a principal marca do primeiro ano de gestão. Faz parte ainda das promessas de campanha de Elmano, dentre as quais estão ainda o mutirão para zerar filas de cirurgias eletivas no Estado e o VaiVem metropolitano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), publicou neste domingo, 24, em suas redes sociais, a primeira mensagem de Natal ao povo cearense desde que assumiu o comando do Executivo, em janeiro deste ano. Ao lado da primeira-dama, Lia de Freitas, e da filha Maria Beatriz, Elmano desejou boas festas e destacou o programa Ceará Sem Fome ao lembrar da importância da solidariedade.



“Durante todo este ano testemunhei, com orgulho e alegria, a união de todos os cearenses no programa Ceará Sem Fome, solidário com as milhares de pessoas que não tinham comida em suas casas. Desejo que o espírito natalino traga mais esperança, amor e prosperidade. Que todos tenham comida na mesa diariamente. Um Natal abençoado e ano novo de realizações, um 2024 de crescimento, paz para cada cidadão do Estado”, pontuou.