Janja volta ao X após ter conta hackeada e critica rede social por 'lucrar em cima do ódio'

"Me senti exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes", iniciou Janja, em seu texto para anunciar sua volta ao X. "Pensei muito sobre voltar ou não para essa rede social, não apenas por causa das agressões que aconteceram em meu perfil, mas principalmente por toda a demora dos administradores da rede X em agir, congelando meu perfil para que as agressões parassem de ser postadas e pudessem ser silenciadas. Minha equipe de redes agiu rapidamente mas o pesadelo se estendeu por uma hora e meia até o bloqueio", prosseguiu ela.

Janja diz também que o transtorno e a burocracia continuaram para que a conta dela no X fosse recuperada. Além disso, afirmou que o relatório da plataforma foi entregue para a Polícia Federal (PF) "somente" quatro dias depois.

Em seguida, a esposa do presidente da República diz que as plataformas estão permitindo que crimes de ódio sejam praticados livremente. "Não podemos permitir que as plataformas sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil. Um hora e meia de monetização para o X", alegou. Ela finalizou dizendo que as mulheres querem se sentir seguras na sociedade e também no ambiente digital.