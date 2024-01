Trump inelegível: entenda a decisão da Suprema Corte do Colorado

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos Crédito: MANDEL NGAN / AFP

Em decisão sem precedentes na história da política norte-americana, na terça-feira, 19, a Suprema Corte do estado de Colorado considerou o ex-presidente Donald Trump inelegível para as prévias do partido Republicano e posteriormente as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. A decisão se baseou na 14ª Emenda da Declaração dos Direitos do país, na qual diz que qualquer autoridade que prestou juramento de defender a constituição americana está desqualificada para voltar a um futuro cargo se estiver envolvido em insurreição, rebelião ou prestado ajuda ou conforto a rebeldes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Donald Trump e sua campanha prometem recorrer ao caso no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Embora o estado do Colorado seja de votação tradicionalmente maior para o partido Democrata, valendo 10 votos no colégio eleitoral, Trump quer continuar elegível na região.

Play